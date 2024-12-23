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Шалов Иван Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шалов Иван Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Матвеева
Место события
Матвеева, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 95.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55128
Шалов Иван Петрович
Текст оригинальной записи
Шалов Иван Петрович д. Матвеева

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