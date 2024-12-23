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Степанов Михей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Михей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
недв. имущ. 34 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Матвеева
Место события
Матвеева, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55116
Степанов Михей
Текст оригинальной записи
Степанов Михей д. Матвеева недв. имущ.

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