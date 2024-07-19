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Савинков Иван Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савинков Иван Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Чирца
Место события
Чирца, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55113
Савинков Иван Петрович
Текст оригинальной записи
Савинков Иван Петрович с. Чирца

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