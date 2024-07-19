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Пошехонов Еким Данилович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Пошехонов Еким Данилович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,94
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Лычна
Место события
Лычна, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55108
Пошехонов Еким Данилович
Текст оригинальной записи
Пошехонов Еким Данилович д. Лычна

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