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Оханов Иван Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Оханов Иван Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,4 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Селищ
Место события
Селищ, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55103
Оханов Иван Иванович
Текст оригинальной записи
Оханов Иван Иванович д. Селищ

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