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Оханов Егор Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Оханов Егор Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Селищ
Место события
Селищ, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55101
Оханов Егор Иванович
Текст оригинальной записи
Оханов Егор Иванович д. Селищ

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