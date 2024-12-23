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Михалев Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михалев Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Матвеева
Место события
Матвеева, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55089
Михалев Андрей
Текст оригинальной записи
Михалев Андрей дер. Матвеева

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