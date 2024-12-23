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Лотков Павел Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лотков Павел Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,76
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Селищ
Место события
Селищ, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55085
Лотков Павел Иванович
Текст оригинальной записи
Лотков Павел Иванович д. Селищ

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