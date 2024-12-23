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Курочкин Пантелеймон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Курочкин Пантелеймон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Оснополья
Место события
Оснополья, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 94.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55082
Курочкин Пантелеймон
Текст оригинальной записи
Курочкин Пантелеймон д. Оснополья

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