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Кочин Андрей Екимов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кочин Андрей Екимов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,45
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Матвеева
Место события
Матвеева, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 93.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55078
Кочин Андрей Екимов
Текст оригинальной записи
Кочин Андрей Екимов д. Матвеева

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