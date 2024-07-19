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Жаринов Иван Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Жаринов Иван Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Чирца
Место события
Чирца, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 93.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55067
Жаринов Иван Алексеевич
Текст оригинальной записи
Жаринов Иван Алексеевич с. Чирца

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