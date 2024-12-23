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Евстрахин Моисей Калинин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евстрахин Моисей Калинин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,3 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Селищ
Место события
Селищ, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 93.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55065
Евстрахин Моисей Калинин
Текст оригинальной записи
Евстрахин Моисей Калинин д. Селищ

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