Семенов Григорий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Григорий Афанасьевич

Семенов Григорий Афанасьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Григорий Афанасьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,4 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Моденско-Плотичьевская волость
Место
Попчихи
Место события
Попчихи, Моденско-Плотичьевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 93.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55055
Семенов Григорий Афанасьевич
Текст оригинальной записи
Семенов Григорий Афанасьевич д. Попчихи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.