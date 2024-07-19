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Петрушов Иван Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петрушов Иван Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,1 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Моденско-Плотичьевская волость
Место
Слуд
Место события
Слуд, Моденско-Плотичьевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 93.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55053
Петрушов Иван Иванович
Текст оригинальной записи
Петрушов Иван Иванович д. Слуд

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