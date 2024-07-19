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Кузевов Ксеноф* Иван*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузевов Ксеноф* Иван*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
нед. им. оц. в 167 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Моденско-Плотичьевская волость
Место
Озеров
Место события
Озеров, Моденско-Плотичьевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 93.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55049
Кузевов Ксеноф* Иван*
Текст оригинальной записи
Кузевов Ксеноф. Иван. д. Озеров нед. им. оц. в

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