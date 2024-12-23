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Космачев Дмитрий Матвеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Космачев Дмитрий Матвеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,3 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Моденско-Плотичьевская волость
Место
Ванскаго
Место события
Ванскаго, Моденско-Плотичьевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 93.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55048
Космачев Дмитрий Матвеевич
Текст оригинальной записи
Космачев Дмитрий Матвеевич д. Ванскаго

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