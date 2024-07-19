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Хоничев Вас* Сем*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Хоничев Вас* Сем*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
нед им. оцен. в 112 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Лентьевская волость
Место
Огиби
Место события
Огиби , Лентьевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 92.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55037
Хоничев Вас* Сем*
Текст оригинальной записи
Хоничев Вас. Сем. д. Огиби нед им. оцен. в

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