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Леонтьев Ларион

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Леонтьев Ларион
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,33 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Лентьевская волость
Место
Орла
Место события
Орла, Лентьевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 92.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55027
Леонтьев Ларион
Текст оригинальной записи
Леонтьев Ларион с. Орла

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