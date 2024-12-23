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Журавлев Ефим Троф

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Журавлев Ефим Троф
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,3 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Лентьевская волость
Место
Шелохоч
Место события
Шелохоч, Лентьевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 92.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55025
Журавлев Ефим Троф
Текст оригинальной записи
Журавлев Ефим Троф д. Шелохоч

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