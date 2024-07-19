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Фаддеев Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фаддеев Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Дубровская волость
Место
Панина
Место события
Панина, Дубровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 92.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55008
Фаддеев Федор
Текст оригинальной записи
Фаддеев Федор д. Панина

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