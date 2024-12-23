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Осипов Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Осипов Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Дубровская волость
Место
Иевкова
Место события
Иевкова, Дубровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 91.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54995
Осипов Никифор
Текст оригинальной записи
Осипов Никифор д. Иевкова

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