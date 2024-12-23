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Николаев Максим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Николаев Максим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,05
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Дубровская волость
Место
Петряева
Место события
Петряева, Дубровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 91.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54993
Николаев Максим
Текст оригинальной записи
Николаев Максим д. Петряева

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