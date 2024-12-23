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Трубкин Михаил Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трубкин Михаил Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Кишкина
Место события
Кишкина, Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 90.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54962
Трубкин Михаил Петрович
Текст оригинальной записи
Трубкин Михаил Петрович д. Кишкина

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