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Сучков Ефим Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сучков Ефим Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Задней
Место события
Задней, Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 90.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54960
Сучков Ефим Васильевич
Текст оригинальной записи
Сучков Ефим Васильевич д. Задней

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