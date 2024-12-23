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Семенов Осип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Осип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Рожнева
Место события
Рожнева, Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 90.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54953
Семенов Осип
Текст оригинальной записи
Семенов Осип д. Рожнева

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