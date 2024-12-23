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Семенов Егор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Егор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,15 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Марфина
Место события
Марфина, Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 90.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54950
Семенов Егор
Текст оригинальной записи
Семенов Егор д. Марфина

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