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Петерсон Ян Мийна

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петерсон Ян Мийна
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
нед. им. оц. в 512 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место события
Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 90.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54945
Петерсон Ян Мийна - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Петерсон Ян Мийна кр. Лифл. губ. Юрьев. у. Пилькульс. в. нед. им. оц. в

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