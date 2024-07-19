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Никитин Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никитин Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Ганюшина
Место события
Ганюшина, Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 90.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54938
Никитин Семен
Текст оригинальной записи
Никитин Семен д. Ганюшина

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