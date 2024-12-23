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Мануйлов Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мануйлов Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Мочал
Место события
Мочал, Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 90.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54931
Мануйлов Петр
Текст оригинальной записи
Мануйлов Петр д. Мочал

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