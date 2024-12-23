Лифантьев Ананий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛифантьев Ананий

Лифантьев Ананий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лифантьев Ананий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
55
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Мочалы
Место события
Мочалы, Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 90.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54925
Лифантьев Ананий
Текст оригинальной записи
Лифантьев Ананий д. Мочалы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.