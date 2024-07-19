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Калистратов Дометий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Калистратов Дометий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,07
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Сокольник.
Место события
Сокольник., Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 89.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54915
Калистратов Дометий
Текст оригинальной записи
Калистратов Дометий д. Сокольник.

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