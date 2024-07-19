Калистратов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалистратов Василий

Калистратов Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Калистратов Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,15
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Сокольник.
Место события
Сокольник., Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 89.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54914
Калистратов Василий
Текст оригинальной записи
Калистратов Василий д. Сокольник.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.