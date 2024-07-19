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Дементьев Афиноген

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дементьев Афиноген
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,15
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Сокольник.
Место события
Сокольник., Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 89.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54882
Дементьев Афиноген
Текст оригинальной записи
Дементьев Афиноген д. Сокольник.

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