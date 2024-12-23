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Гарев Евдоким Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гарев Евдоким Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,82
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Новинки
Место события
Новинки, Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54877
Гарев Евдоким Иванович
Текст оригинальной записи
Гарев Евдоким Иванович д. Новинки

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