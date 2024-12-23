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Васильев Варлаам

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Варлаам
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,15 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Сокольников
Место события
Сокольников, Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54873
Васильев Варлаам
Текст оригинальной записи
Васильев Варлаам д. Сокольников

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