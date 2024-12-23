Архипов Евмений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Евмений

Архипов Евмений

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Архипов Евмений
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Марфина
Место события
Марфина, Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54870
Архипов Евмений
Текст оригинальной записи
Архипов Евмений д. Марфина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.