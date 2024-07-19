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Анкудинов Артемий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Анкудинов Артемий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Молчал
Место события
Молчал, Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54869
Анкудинов Артемий
Текст оригинальной записи
Анкудинов Артемий д. Молчал

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