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Андреев Клементий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Андреев Клементий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,5 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Молчал
Место события
Молчал, Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54868
Андреев Клементий
Текст оригинальной записи
Андреев Клементий д. Молчал

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