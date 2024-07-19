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Андреев Вас*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Андреев Вас*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
нед. им. 66 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Ельн.
Место события
Ельн., Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54867
Андреев Вас*
Текст оригинальной записи
Андреев Вас., Гр. д. Ельн. нед. им.

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