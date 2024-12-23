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Александров Филипп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Александров Филипп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,15
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Марфина
Место события
Марфина, Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54865
Александров Филипп
Текст оригинальной записи
Александров Филипп д. Марфина

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