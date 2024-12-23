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Аверьянов Григорий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Аверьянов Григорий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Мочал
Место события
Мочал, Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54863
Аверьянов Григорий
Текст оригинальной записи
Аверьянов Григорий д. Мочал

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