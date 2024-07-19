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Аверкиев Ерофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Аверкиев Ерофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мезженская волость
Место
Мал. Медведева
Место события
Мал. Медведева, Мезженская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54862
Аверкиев Ерофей
Текст оригинальной записи
Аверкиев Ерофей д. Мал. Медведева

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