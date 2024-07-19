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Федоров Гавриил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Гавриил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Устья-Кировск.
Место события
Устья-Кировск., Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54844
Федоров Гавриил
Текст оригинальной записи
Федоров Гавриил д. Устья-Кировск.

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