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Тимофеев Изот

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Изот
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Алекина
Место события
Алекина, Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 87.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54828
Тимофеев Изот
Текст оригинальной записи
Тимофеев Изот д. Алекина

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