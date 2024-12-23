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Савельев Артемий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савельев Артемий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Поддубья
Место события
Поддубья, Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 87.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54804
Савельев Артемий
Текст оригинальной записи
Савельев Артемий д. Поддубья

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