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Петров Артемий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Артемий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Избищ
Место события
Избищ, Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 86.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54785
Петров Артемий
Текст оригинальной записи
Петров Артемий д. Избищ

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