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Михеев Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михеев Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Федоровского
Место события
Федоровского, Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 86.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54759
Михеев Дмитрий
Текст оригинальной записи
Михеев Дмитрий д. Федоровского

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