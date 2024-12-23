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Михайлов Авдей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Авдей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Федоровскаго
Место события
Федоровскаго, Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 86.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54752
Михайлов Авдей
Текст оригинальной записи
Михайлов Авдей д. Федоровскаго

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