Лукьянов Поликарп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Поликарп

Лукьянов Поликарп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лукьянов Поликарп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Устья-Киров.
Место события
Устья-Киров., Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 85.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54735
Лукьянов Поликарп
Текст оригинальной записи
Лукьянов Поликарп д. Устья-Киров.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.