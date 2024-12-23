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Кузьмин Кузьма

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузьмин Кузьма
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Максимовской
Место события
Максимовской, Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 85.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54718
Кузьмин Кузьма
Текст оригинальной записи
Кузьмин Кузьма д. Максимовской

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